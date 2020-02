Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 07:25 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. स्वरा भास्कर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट, सरकार और पुलिस की आलोचना करती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। इस व एडवोकेट संजीव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें स्वरा भास्कर, सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर और आरजे साएमा और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है।

An impleadment application filed in Delhi HC by advocate Sanjjiiv Kkumaar seeking direction to police to register FIR against social activist Harsh Mander, Radio Jockey Sayema, Swara Bhaskar, & AAP MLA Amanatullah Khan. It also seeks direction to NIA to investigate #DelhiViolence pic.twitter.com/qqMHnuJTnl

इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि दिल्ली हिंसा की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाई जाए।

The violence of Radical Terrorism comes in many forms - Queen of Dumbness is one of them.



With soldiers like these, liberals accept to win. pic.twitter.com/oYw1MyOEpG