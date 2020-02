Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 06:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपकमिंग शॉर्ट फिल्म 'देवी' का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में 9 अभिनेत्रियां सशक्त किरदारों में नजर आएंगी जिनमें काजोल, श्रुति हासन, नेहा धूपिया, नीना कुलकर्णी, मुक्ता भरवे, संध्या म्हात्रे, शिवानी रघुवंशी और यशस्विनी दायमा के नाम शामिल हैं। काजोल की यह पहली शॉर्ट फिल्म है। फिल्म के मेकर्स ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'देवी' नौ उत्पीड़ित महिलाओं की कहानी है, जो समाज के अलग-अलग क्षेत्रों से हैं, एक छोटे से कमरे में रह रही हैं। उन्हें अपनी कहानियों को साझा करने में दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

24 फरवरी को आएगा टीजर: फिल्म में मजबूत किरदार निभाने जा रहीं काजोल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 9 महिलाओं की कहानी जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती हैं। इस पॉवरफुल शॉर्ट फिल्म का टीजर 24 फरवरी को रिलीज होगा।

A tale of nine women navigating through an unusual sisterhood thrust upon them by circumstance. The teaser of our powerful short film drops on 24th February 2020! @shrutihaasan @nehadhupia @neenakulkarni #MuktaBarve @Yashaswini__ #ShivaniRaghuvanshi #SandhyaMhatre #RamaJoshi pic.twitter.com/BhnssmNWby