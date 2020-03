दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 02:52 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस से बात की। जहां उन्होंने कोरोनावायरस के बारे लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इस लाइव चैट में कोरोनावायरस के लिए डब्ल्यूएचओ में बनी टीम की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव भी मौजूद थीं।

कोरोना का खात्मा कैसे होगा, इस सवाल पर डॉ. टेड्रोस ने कहा - हमें ताकत, एकता और साहस की जरूरत है। हमें कोरोना को दूर करने के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। मनुष्य की आत्मा बेहद मजबूत है। जब हम एक हो जाते हैं तो हम वो पा लेते हैं जो हम चाहते हैं।यही वो चीज है जो कोरोना को दूर कर देगी।

@priyankachopra already donated from her side to help fight the coronavirus. One doesn’t always have to show off their doings! Actions speaks louder than words!! Love you @priyankachopra ❤️ pic.twitter.com/xqrd8BriPV