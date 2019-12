Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 11:18 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. रजनीकांत की फिल्म 'दरबार' का ऑडियो लॉन्च इवेंट शनिवार 7 दिसंबर को चेन्नई के नेहरु स्टेडियम में हुआ। इस दौरान 'कांचना' फेम रॉघव लॉरेन्स ने अपनी स्पीच के दौरान कहा था, कि बचपन में उन्होंने कमल हासन के पोस्टर पर गोबर फेंका था। इस बयान पर कमल हासन के फैन्स ने रॉघव को बुरी तहर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलिंग से तंग आकर राघव ने ट्विटर पर अपने इस बयान का बचाव किया है।

Watch the full video of My speech at Darbar audio launchhttps://t.co/PdvI3FZ2YR pic.twitter.com/7eOJH5Zag5