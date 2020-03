Dainik Bhaskar Mar 12, 2020, 11:46 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में अपनी एंट्री को लेकर गुरुवार को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बताया, 'मैंने कभी मुख्यमंत्री पद के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ राजनीति में बदलाव चाहता हूं।'

उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसमें सरकार और पार्टी अलग-अलग काम करेंगे। रजनीकांत के प्लान के मुताबिक, वह खुद पार्टी के नेता होंगे और खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। रजनीकांत ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का नियम यही है कि जो भी नेता पार्टी का अगुवा होगा, वह कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा।'

