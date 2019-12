Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 01:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 12 दिसंबर को रजनीकांत 70 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें ढेरों बधाई संदेश भेज रहे हैं। इसी बीच रजनीकांत की बेटियों ऐश्वर्या और सौंदर्या ने भी अपने पिता को जन्मदिन की बधाई सोशल मीडिया पर दी है। रजनी की बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने इन्स्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''आपको ताउम्र फॉलो करूंगी, बस आपके चेहरे पर यह मुस्कराहट देखने के लिए...हैप्पी बर्थ-डे अप्पा।'' ऐश्वर्या की छोटी बहन सौंदर्या ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''मेरी जिंदगी, मेरे पिता, आप मेरे सब कुछ हैं, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।''

'दरबार' में दिखेंगे रजनी: रजनीकांत इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'दरबार' में व्यस्त हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर एआर मुर्गदोस ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दी है। मुर्गदोस ने लिखा, थलाइवर को जन्मदिन की बधाई, मैं आपके लिए स्वास्थ्य, सफलता और खुशियों की कामना करता हूं आप लगातार मेरे लिए प्रेरणा रहे हैं। मैं खुश हूं कि मैं आपकी इस खूबसूरत यात्रा का छोटा सा हिस्सा बन पाया।

Happy Birthday Thalaivar @rajinikanth sir.. I wish you success, health and happiness throughout. You are being a constant source of inspiration for us... I am happy and blessed to be a small part in this wonderful journey of yours.. #HBDSuperstarRajinikanth pic.twitter.com/uGWhQdf483