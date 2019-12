Dainik Bhaskar Dec 03, 2019, 04:59 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपकमिंग वेबसीरीज 'क्वीन' से अभिनेत्री राम्या कृष्णन का फ्रंट लुक सामने आया है। दिवंगत अभिनेत्री और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर आधारित इस सीरीज में राम्या लीड रोल निभा रही हैं। मंगलवार को एक्ट्रेस ने फिल्म से अपने लुक को ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल किया है।

लुक जयललिता की जवानी के दिनों की याद दिला रहा है, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। राम्या ने इसमें व्हाइट साड़ी पहनी है और वे हाथ बांधे खड़ी नजर आ रही हैं। इससे पहले सितंबर में उनका फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, जिसमें वे माइक थामे भाषण देती दिखाई दे रही थीं।

5 दिसंबर को आएगा ट्रेलर

सीरीज का टीजर 1 दिसंबर को सामने आया, जिसमें बताया गया कि इसमें जयललिता के बचपन, एक्टिंग करियर से लेकर राजनीतिक यात्रा तक की कहानी दिखाई जाएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो 12 एपिसोड्स की इस सीरीज के डायरेक्टर गौतम मेनन और प्रसात ने दो एपिसोड साथ डायरेक्ट किए हैं, जबकि बाकी 10 में से 5-5 एपिसोड अलग-अलग डायरेक्ट किए हैं। ट्रेलर 5 दिसंबर को रिलीज होगा। फिलहाल यह घोषणा नहीं की गई कि एमएक्स प्लेयर की इस सीरीज की स्ट्रीमिंग कब से होगी।

State Topper. Superstar Heroine. Youngest Chief Minister.

A gripping story of the QUEEN awaits you! #QueenIsComing@meramyakrishnan @menongautham @Murugesanprasad#Queen #MXOriginalSeries #MXPlayer #Ace2Three #FanFight pic.twitter.com/w8km3L2dWu