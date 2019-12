Dainik Bhaskar Dec 20, 2019, 01:33 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर फिल्ममेकर लव रंजन की अगली फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। शुक्रवार को इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। हालांकि फिल्म की कहानी और नाम को लेकर कोई भी जानकारी नहीं गई है। फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग मिलकर करेंगे। यह फिल्म मार्च 2021 तक सिनेमाघरों में पहुंचेगी।

