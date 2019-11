Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 05:08 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आगामी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के लिए शूट कर रहे रणबीर कपूर हादसे का शिकार हो गए हैं। शूट के दौरान रणबीर को हाथ में चोट आई है। एक्टर के घायल होने की खबर वायरल होते ही फैंस ने प्रतिक्रिया देना शुरु कर दिया है। बताया जा रहा है कि चोट के बावजूद एक्टर ने फिल्म के बाकी शूट को पूरा करने का फैसला किया है। रणबीर हाल ही में मनाली से शूट खत्म कर वापस लौटे हैं।

हाथ में चोट की खबर से रणबीर कपूर के फैंस परेशान हो गए हैं। उनका फैनबेस इतना मजबूत है कि खबर के बाहर आते ही रणबीर कपूर हैशटेग ट्रैंड करने लगा और इसपर करीब डेढ़ हजार ट्वीट किए जा चुके हैं।

Allah kya hogaya mere Ranno ke hath ko 😥



Get Well Soon honey😘#RanbirKapoor pic.twitter.com/ECdgYFgi5a — Saima (@SaimaaRKF) November 25, 2019

एक फैन ने लिखा कि क्या हुआ रणबीर ध्यान रखो और जल्द ठीक हो जाओ। वहीं एक यूजर ने एयरपोर्ट पर आलिया और एक्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आरके जल्द ठीक हो जाओ। रणबीर की एक और प्रशंसक ने

उनकी हालत पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि आल्लाह क्या हो गया मेरे रन्नो के हाथ को, हनी जल्द ठीक हो जाओ।

What happened Ranbir 😭😭😭

Take care hero,

get well soon !!!!!#Ranbirkapoor pic.twitter.com/4BQieTaIir — 𝓈𝓀𝓎💫 (@Amrin_RKfangirl) November 25, 2019

[New Picture] Ranbir Kapoor and Alia Bhatt snapped at Airport today.



P.s Get well soon RK💖💪🏻

#RanbirKapoor pic.twitter.com/fIbqX7Zqf1 — Suraj Lokhande (@SurajL18055049) November 25, 2019

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए मनाली के कुछ स्थलों को चुना गया था। दो सप्ताह तक रोहतांग की वादियों सहित सोलंगनाला, गुलाबा, हामटा, नग्गर व रायसन जैसे स्थानों में शूटिंग की गई। आयान मुखर्जी इसका निर्देशन कर रहे हैं। यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी।