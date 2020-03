Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 05:19 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्ट्रेस कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल ने रविवार को महिला दिवस पर दो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने बहन के करियर में मदद करने वाले पुरुषों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस बात का खुलासा भी किया कि राजनीतिक नजरिए में मतभेद की वजह से कंगना और आमिर खान की दोस्ती में कड़वाहट आ गई।

अपने पहले ट्वीट में रंगोली ने आमिर खान के टॉक शो 'सत्यमेव जयते' की एक क्लिप शेयर की। जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'वो (कंगना) ऐसी शख्सियत है, जिसने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आमिर सर भी एक वक्त पर उनके आदर्श थे, जिन्होंने कई बार उसे करियर से जुड़ी सलाह दी। लेकिन दुखद रूप से अब चीजें काफी बदल चुकी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जीवन है। वैसे भी वो जो दोस्ती राजनीतिक नजरिये से प्रभावित हो सकती है, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती।'

कंगना ने चार पुरुषों को धन्यवाद दिया

इसके बाद अपने एक अन्य ट्वीट में रंगोली ने लिखा, 'इस महिला दिवस पर कंगना उन पुरुषों को धन्यवाद देना चाहती है, जिन्होंने उसे वो महिला बनाया जैसी आज वो है। अनुराग बासु को अभिनय शिक्षा देने के लिए, आमिर खान को जिन्होंने एक कलाकार के रूप में उसे लक्ष्य निर्धारित करना सिखाया, सद्गुरू को जिन्होंने उसे उसके ही दिमाग से बचाया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उसके रोल मॉडल हैं।'

कंगना ने कहा था 'नो मिन्स नोट

रंगोली ने आमिर के शो की जो क्लिप शेयर कि उसमें कंगना सहमति के बारे में बात कर रही हैं। वे कहती हैं कि 'मुझे लगता है कि फिल्मों में ये जो चीज बताते हैं और जो लड़कों में काफी ज्यादा प्रचलित है कि जब कोई लड़की ना कहती है तो उसका मतलब हां होता है। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूं कि जब भी मैंने किसी लड़के से कहा है कि मुझे आपमें कोई रुचि नहीं है और आप पीछे हट जाइए, तो मेरा सिर्फ वही मतलब था 'नो मिन्स नो'।

