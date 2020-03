दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 01:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपने विवादित बयानों और बातों से हमेशा ही सुर्खियों में बने रहने वाली रंगोली चंदेल इन दिनों अपनी एक खूबसूरत तस्वीर से चर्चा में हैं। रंगोली ने हाल ही में अपने पुराने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर लोग उनकी तुलना हॉलीवुड एक्ट्रेस पेनेलोप से कर रहे हैं। इसके जवाब में रंगोली ने लोगों को शुक्रिया कहा है।

रंगोली ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में रंगोली काफी यंग और खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने इस तस्वीर की कहानी बताते हुए लिखा, 'मुझे मेरी प्रोफाइल पिक्चर के लिए कई सारी तारीफें मिल रही हैं। ये वो फोटोशूट है जिसके लिए कंगना ने मुझे काफी फोर्स किया था। उसी ने मुझे स्टाइल किया है। मुझे ये तस्वीरें शर्मिंदगी भरी लगती हैं मगर लोगों की मांग के लिए मैं इसे पोस्ट कर रही हूं'।

Getting lot of compliments for my profile picture, thanks friends, this is a photo shoot Kangana forced me to do before Prithu was born, she styled me also,I find these pictures embarrassing but posting as some of you requesting 🙈 pic.twitter.com/MRCk7odfQI

तस्वीरों के शेयर किए जाने के बाद लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। ये तस्वीरें रंगोली के बेटे प्रीथू के पैदा होने के पहले की हैं। इस तस्वीर के रिप्लाई में कई लोग हॉलीवुड एक्ट्रेस पेनेलोप क्रूज की तस्वीर भेज रहे हैं। ट्वीटर पर उन्हें कई ऐसे कमेंट्स मिले हैं जिनमें उन्हें कभी कंगना की तो कभी पेनेलोप की कॉपी बताया जा रहा है। इस पर भी रंगोली ने अपनी रिएक्शन देते हुए सभी को शुक्रिया कहा है।

You all are too kind, I am not used to so many compliments for my looks since my acid attack but this kind of appreciation motivates me to loose post pregnancy fat, thank you friends, immense gratitude 😇😇🥰❤️🙏 https://t.co/oXmxsrE33h