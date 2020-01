Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 01:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्ट्रेस जायरा वसीम के साथ छेड़छाड़ मामले में विकास सचदेव को तीन साल की जेल हुई है। अदालत के इस फैसले पर रंगोली चंदेल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने जायरा को भारत की बेटी बताया। जायरा आखिरी बार प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ फिल्म 'द स्काय इज पिंक' में नजर आईं थीं।

रंगोली ने कहा कि, 'जायरा पर हमें गर्व है कि उन्होंने केस लड़ने में इतनी परेशानियां उठाईं और अपने साथ छेड़छाड़ का सदमा झेला।' साल 2017 में मुंबई के रहने वाले विकास सचदेवा नाम के शख्स ने फ्लाइट में जायरा से छेड़छाड़ की थी। उस दौरान एक्ट्रेस की उम्र महज 17 साल थी।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान विकास को आरोपी ठहराया और तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। दिसंबर 2017 में जायरा ने बताया था कि उन्होंने छेड़छाड़ की जानकारी फ्लाइट स्टाफ को दी, लेकिन उनकी ओर से कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी।

Vry proud f Zaira who went through so much hassle to fight the case also the trauma f being subjected to teasing scrutiny & above all prejudices all victims face...bt hats off to her at such a tender age she hs lots f fire in her #Bharatkibeti #NewIndia 🙏 https://t.co/NvXML6meTG