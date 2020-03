दैनिक भास्कर Mar 14, 2020, 06:59 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस से बचने के लिए देश के लोगों ने अपने स्तर पर बचाव के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में इसी सिलसिले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने एक पार्टी आयोजित की। पार्टी से पहले इसका पोस्टर भी लगवाया गया। पोस्टर में लिखा गया- अखिल भारत हिंदू महासभा, कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए गौमूत्र की पार्टी का आयोजन कर रहा है। आप सभी आमंत्रित हैं।14 मार्च, दोपहर 12 बजे से। ऋचा ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए हैरानी जताई और ट्विटर पर लिखा, मैं चाहती हूं कि कोई इस पार्टी को लाइवस्ट्रीम करे,मैं देखना चाहती हूं कि असलियत में इसे कौन पी रहा है।

Just want someone to Livestream this party... Wanna see who's actually getting pissed drunk at this party! Glug glug cheers ! https://t.co/YJGiyPKToR