Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 01:38 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. निर्भया केस के अपराधियों की फांसी 9वीं बार टल गई है। न्याय प्रक्रिया का मजाक उड़ता देखकर बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा भी सामने आ रहा है। कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऋषि कपूर ने सनी देओल की फिल्म दामिनी का डायलाॅग तारीख पे तारीख लिखकर इसे बेहूदा बताया है।

हम क्या बताना चाह रहे- दिव्या : दिव्या दत्ता ने अपने ट्वीट में लिखा है- क्या हम सारे रेपिस्ट के सामने क उदाहरण सेट कर रहे हैं कि उन्हें सजा देने में हमें कितना लम्बा समय लगता है। आखिर हम किसके इंतजार में हैं।

Are we setting an example for all the rapists that this is how long we l take to get u punished??? What are we waiting for???? #NirbhayaCase