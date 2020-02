Dainik Bhaskar Feb 05, 2020, 02:32 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. संगीतकार सलीम मर्चेंट ने पिछले दिनों त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग के दर्शन किए। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। सलीम की इन तस्वीरों पर यूजर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उनके इस कदम को भारतीय एकता की मिसाल बता रहे हैं। सलीम बॉलीवुड में अपने भाई सुलेमान के साथ जोड़ी के रूप में काम करते हैं। पिछले साल उनका हर्षदीप कौर के साथ गुरुनानक देव जयंती पर एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था।

Om Namah Shivaya 🙏

Divine Darshan at Shri Trimbakeshwar Shiv Mandir this morning.

It’s one of the 12 Jyotirlingas & it’s believed that the origin of the Sacred Godavari River is from this Lingam 🙏 pic.twitter.com/V6Ehcj2mG9