Dainik Bhaskar Jan 10, 2020, 02:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान और ईद का कनेक्शन सभी जानते हैं। लेकिन समय से पहले ही ईद को फिल्म रिलीज के लिए बुक कर लेना यह केवल सलमान ही करते रहे हैं। सलमान ने 2021 की ईद पर रिलीज डेट अपनी फिल्म के नाम बुक कर दी है। नई फिल्म के बारे में खुद सलमान ने अपने ट्विटर पर ऐलान किया है।

Announcing my next film... KABHI EID KABHI DIWALI ....

STORY & PRODUCED BY SAJID NADIADWALA ...

DIRECTED by FARHAD SAMJI...



EID 2021 ... #SajidNadiadwala @NGEMovies @farhad_samji @WardaNadiadwala @SKFilmsOfficial