Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 02:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म ‘राधे’ की शूटिंग में व्यस्त सुपरस्टार सलमान खान अप्रैल से अमेरिका टूर की शुरुआत कर रहे हैं। खान ने ट्विटर हैंडल पर ईवेंट का पूरा टाइम टेबल शेयर किया है। हाल ही में उन्होंने पॉपुलर टीवी शो बिग बॉस 13 को होस्ट किया था। शो के विनर सिद्धार्थ शुक्ला रहे थे।

सलमान के यूएसए/कनाडा टूर की शुरुआत 3 अप्रैल से अटलांटा में होगी। वहीं, 12 अप्रैल को सिएटल में टूर का समापन होगा। एक्टर के साथ इस टूर में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, सिंगर कमाल खान, एक्ट्रेस और डांसर डेजी शाह मौजूद रहेंगे।

Aa rahe hain hum April mein to b up close n personal with u all ... see u all soon @SohailKhan @theJAEvents @beingbhav @sahilpromotions @ShahDaisy25 @imKamaalKhan @WhoSunilGrover pic.twitter.com/CoPiB6E0mp