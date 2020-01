Dainik Bhaskar Jan 19, 2020, 12:46 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मुंबई से 60 किमी दूर खालापुर टोल नाके पर हुए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ने शबाना आजमी के ड्राइवर अमलेश कामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। शबाना 18 जनवरी को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं। शबाना और जावेद टाटा सफारी से मुंबई से खंडाला जा रहे थे। उनकी एसयूवी एक ट्रक से टकरा गई थी। पुलिस के मुताबिक, ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ।

Maharashtra: An FIR has been registered against Amlesh Kamat, driver of Shabana Azmi in Khalapur on a complaint filed by truck driver. The FIR reads,"due to rash driving by the driver, the car hit the moving truck on Pune-Mumbai Expressway which resulted in the accident."