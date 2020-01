Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 06:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेत्री शबाना आजमी शनिवार दोपहर मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस बात का पता चलते ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी सलामती की दुआएं करने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अभिनेत्री स्वरा भास्कर और सोनाली सहगल ने भी ट्वीट करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कई लोगों ने ये भी लिखा कि हमारी विचारधारा एक-दूसरे से अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे में शबाना आजमी घायल हो गईं, हे भगवान, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूं।' वहीं अभिनेत्री सोनाली सहगल ने लिखा, 'जीवन काफी अप्रत्याशित है! #शबाना आजमी मैम के लिए दुआ कर रही हूं। आशा है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगी' अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'शबाना आजमी जी के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।'

ट्रक से जा टकराई कार

ये हादसा दोपहर करीब तीन बजे तब हुआ, जब तेज गति से जा रही उनकी कार एक ट्रक की साइड से जा टकराई। इस दौरान अभिनेत्री के सिर और हाथ में चोट आई है। हादसे के वक्त उनके पति जावेद अख्तर भी गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। घायल शबाना को नवी मुंबई के एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है।

स्वरा भास्कर का ट्वीट

Shabana Azmi injured in road accident on Mumbai- Pune Expressway

OMG! Praying so hard 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿 https://t.co/zV4XRo2pqH — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 18, 2020

Life is so unpredictable!

Praying for #ShabanaAzmi ma'am. Hope she recovers soon 🙏🙏 — Sonnalli Seygall (@SonnalliSeygall) January 18, 2020

Came to know abt Shabana Azmi ji’s accident. I pray to God for her fast recovery and good health. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 18, 2020

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट

I pray for speedy recovery of #ShabanaAzmi Ji. — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) January 18, 2020

The Mumbai-Pune expressway has always been dangerous and there is little or no monitoring to prevent rash driving. Have seen so many terrible accidents there. Hope #ShabanaAzmi is fine. Dear @OfficeofUT please improve safety on this route urgently. It is quite a death trap. — Hansal Mehta (@mehtahansal) January 18, 2020

अन्य यूजर्स ने भी शबाना के लिए दुआएं मांगी

I personally pray for speedy recovery of #ShabanaAzmi ji



I request all my RW brothers & sisters to prevent any unusual tweet & get caught into a situation of trouble



It's leftist way of befooling us



Never forget what Hinduism says

सर्वे भवन्तु सुखिनः,सर्वे संतु निरामयाः। — Rishi Mishra (@RishiMishra_) January 18, 2020

Veteran actor ShabanaAzmi injured after her car rammed into a truck at the Mumbai-Pune Expressway. We hope she’s in a stable condition and pray for her quick recovery pic.twitter.com/5EZzK3uHZT — प्रसून शुक्ला Prasoon Shukla (@prasoon001shukl) January 18, 2020