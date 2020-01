Dainik Bhaskar Jan 23, 2020, 11:49 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. जावेद अख्तर की मानें तो दुर्घटना में घायल हुईं उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शबाना आजमी आज (गुरुवार) को आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दी जाएंगी। बुधवार रात अख्तर ने यह जानकारी ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "हमारा परिवार उन सभी दोस्तों और शुभचिंतकों का शुक्रगुजार है, जो शबाना आजमी के लिए चिंतिंत हुए और संदेश भेजते रहे। सभी को बताना चाहता हूं कि वे बहुत अच्छे से रिकवर हो रही हैं और पूरी संभावना है कि कल (गुरुवार को) उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा।"

Our family would like to thank all the friends and well wishers for their concern and messages for @AzmiShabana. This is to let everyone know that she is recovering well and most probably will be shifted to a normal room tomorrow.