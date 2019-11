Dainik Bhaskar Nov 25, 2019, 05:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिषेक बच्चन जल्दी ही शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज' के बैनर तले बन रही फिल्म 'बॉब बिस्वास' में लीड रोल करते नजर आएंगे। प्रोडक्शन हाउस की ओर से सोमवार को इस बात की घोषणा की गई। कंपनी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, "नमस्कार! बाउंड स्क्रिप्ट प्रोडक्शन के साथ हमारी फिल्म 'बॉब बिस्वास' का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अभिषेक बच्चन इसके स्टार होंगे और दिया अनुपमा घोष इसे डायरेक्ट करेंगी।" इसके साथ गौरी खान, शाहरुख खान, सुजोय घोष और गौरव वर्मा को मेंशन किया गया है।

Nomoshkar! 🙏🏻👓 Thrilled to announce our upcoming film, #BobBiswas in association with Bound Script Production; starring @juniorbachchan and directed by Diya Annapurna Ghosh. @gaurikhan @iamsrk @sujoy_g @_GauravVerma pic.twitter.com/CoQLlfE55X

तो क्या 'कहानी' का प्रीक्वल होगी फिल्म?

ऐसी चर्चा है कि यह फिल्म 2012 में आई विद्या बालन स्टारर 'कहानी' की प्रीक्वल होगी, जिसका निर्देशन सुजोय घोष ने किया था। फिल्म का टाइटल 'कहानी' के किरदार बॉब बिस्वास के नाम से लिया गया है, जिसे साश्वत चटर्जी ने निभाया था। सुजोय की बेटी दिया 'बॉब बिस्वास' से बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।

अभिषेक ने जाहिर किया एक्साइटमेंट

अभिषेक बच्चन ने रेड चिलीज के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, "अपनी अगली फिल्म का ऐलान करते ही एक्साइटेड हूं। 'बॉब बिस्वास'। शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। कई पसंदीदा लोगों के साथ काम कर रहा हूं।"

Excited to announce my next film!! Bob Biswas.

Can’t wait to get started. Working with many favourites. @iamsrk @gaurikhan @sujoy_g @_GauravVerma #DiyaAnnapurnaGhosh https://t.co/ZvwD63iPGo