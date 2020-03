दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 06:48 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में फैल रहे कोरोनावायरस को लेकर शाहरुख खान ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे फैन्स को भीड़ वाली जगह न जाने और घर में ही वक्त बिताने को कह रहे हैं। शाहरुख ने कैप्शन में अपील करते हुए लिखा है, "हम सभी को अपना काम करना चाहिए और हमारे लिए काम कर रहे अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए।"

We must all do our bit and support the officials doing so much for us. #WarAgainstVirus @mybmc pic.twitter.com/TDLpVhtr1F

शाहरुख का पूरा वीडियो मैसेज

पीएम के जनता कर्फ्यू का समर्थन भी किया

शाहरुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन भी किया है। शुक्रवार को उन्होंने पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "सामाजिक दूरी कम करने की बेहद जरूरत है। सेल्फ क्वारैंटाइन। रविवार को जनता कर्फ्यू का विचार इसके लिए बेहद मायने रखता है और हमें जितना संभव हो, इसे अपने स्तर पर आगे भी जारी रखना चाहिए। वायरस के फैलाव को रोकने की लिए हमें समय की गति कम करने की जरूरत है। सुरक्षित और हेल्दी रहिए।"

It’s imp 2 reduce social interaction 2 minimum. Self Quarantine.The idea of #JanataCurfew on Sunday is a means to this end & we should continue this concept at a personal level as much as we can & more.We need to ‘slow down time’ to arrest the virus spread. Be safe & healthy all. https://t.co/MhC86Zvqg0