Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 05:24 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साल 1987 में रिलीज हुई ‘मिस्टर इंडिया’ के डायरेक्टर शेखर कपूर ने भी फिल्म के रीमेक की खबरों पर निराशा जताई है। शेखर ने ट्वीट कर नए मेकर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी संकेत दिए हैं। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बीते दिनों फिल्म का रीमेक बनाने की घोषणा की थी।

शनिवार को डायरेक्टर कुणाल कोहली ने ट्वीट किया कि, जावेद अख्तर ने लेखकों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अब समय आ गया है कि हम भी लड़ें। इसपर शेखर ने जवाब दिया कि चलो इसे कानूनी तरीके से करते हैं। इसके अलावा शेखर ने फिल्म में मौगेम्बो का किरदार निभाने वाले दिवंगत अमरीष पुरी का फोटो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन लिखा कि 'क्या कहा? मिस्टर इंडिया 2? इस दुनिया में कोई और मौगेम्बो भी है।'

क्रिएटिव राइट्स नहीं दिए जाने से शेखर खफा

उन्होंने लिखा कि, हम पहले दिन से लेखकों के साथ बैठते हैं, लेकिन लेखक नहीं हैं। एक्टर्स को उनकी परफॉर्मेंस में मदद करते हैं, लेकिन एक्टर नहीं हैं। निर्देशक फिल्म के हर पहलू का नेतृत्व करता है और प्रोत्साहित करता है, लेकिन फिर भी क्रिएटिव राइट्स नहीं दिए गए।

We sit with writers from day one, but are not the writer. Help actors hone performances but are not actors. Develop and create visual language of film. Slave hours over editing consoles. Directors lead and inspire every aspect of a film and have no creative rights? #MrIndia