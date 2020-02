Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 12:33 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग के दौरान डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'शिकारा' नए विवाद में घिर गई। शुक्रवार को यह स्क्रीनिंग कनॉट प्लेस के एक थिएटर में चोपड़ा की ओर से ही रखी गई थी। फिल्म खत्म होने के बाद जब वे ऑडियंस से रूबरू होने पहुंचे तो एक महिला उन पर कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर बरसी। इस दौरान महिला फूट-फूटकर रोई भी और चोपड़ा को खरी-खोटी भी सुनाती रही।

Shame on @VVCFilms for #Shikara



No matter if Kashmiri Hindu Women Breaks down into tears 😭



Vidhu Vinod Chopra chose money making over facts 🤬



@neelakantha how he said this 👉 "Bahut acha boli , talli bajao, inke liye shikara 2 banayenge" pic.twitter.com/Fun2M1kQgo