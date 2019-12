Dainik Bhaskar Dec 17, 2019, 10:07 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक दशक से ज्यादा समय बाद फिल्मों में वापसी कर रहीं शिल्पा शेट्‌टी की फिल्म 'निकम्मा' की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फिल्म 5 जून 2020 को रिलीज होगी। फिल्म में अभिमन्यु दासानी और शिर्ले सेतिया लीड रोल में हैं। फिल्म का डायरेक्शन सब्बीर खान कर रहे हैं। फिल्म के स्टार अभिमन्यु और शिर्ले का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है।

Release date finalized... #Nikamma to release on 5 June 2020... Stars #AbhimanyuDassani, #ShirleySetia and #ShilpaShetty... Directed by Sabbir Khan... Produced by Sony Pictures Intl Prod and Sabbir Khan Films... First glimpse: pic.twitter.com/CSsn7ToDkQ