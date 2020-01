Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 03:28 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनन्या पांडे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद की न्यूकमर्स राउंडटेबल 2019 का है। इस शो का हिस्सा अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, विशाल जेठवा, अभिमन्यु दासानी, सलोनी बत्रा, गीतिका वैद्य जैसे न्यूकमर्स बने। शो के दौरान राजीव मसंद ने अनन्या से नेपोटिज्म पर सवाल किया जिसका जवाब देकर अनन्या ट्रोल हो गईं और अनन्या के जवाब पर एक दमदार रिएक्शन देकर सिद्धांत ने सबकी बोलती बंद कर दी।



क्या बोलीं अनन्या और क्या दिया सिद्धांत ने रिएक्शन?

अनन्या ने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूं लेकिन मेरे पिता ने कड़ी मेहनत की है। जब मेरी पहली फिल्म एक साल लेट हो गई थी तब मेरे पिता ने मुझे बधाई नहीं दी थी। क्योंकि वो जानते हैं यहां कुछ भी हो सकता है। मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर लूंगी। मेरे पिता ने कभी धर्मा फिल्म के साथ काम नहीं किया। उन्हें कभी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया। सबकी अपनी जर्नी है। अनन्या जैसे ही यह बात कहती हैं सिद्धांत कह देते हैं, सबकी अपनी जर्नी है, फर्क केवल इतना है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं, वहां इनकी स्ट्रगल शुरू होती है।

Ananya Pandey complaining about nepotism and Sidhant Chaturvedi ending her existence with one line 😭 look at her reaction lol pic.twitter.com/hX2R7Jc1F7 — Devdas (@shahrukhdevdas) January 1, 2020

अनन्या हुईं ट्रोल: सोशल मीडिया पर लोग अनन्या की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-मेरी जर्नी बहुत मुश्किल थी क्योंकि पिता को कभी कॉफ़ी विद करण पर नहीं बुलाया गया...हाहाहा। एक अन्य यूजर ने लिखा-अनन्या को लगता है कि उनके पिता को कॉफ़ी विद करण पर नहीं बुलाया गया तो ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उन स्ट्रगलिंग एक्टर्स की सोचिये जो दिन रात डायरेक्टरों के चक्कर काटते हैं कि उन्हें 2 मिनट का अटेंशन मिल जाए. विक्टिम कार्ड खेलने के बजाए आपको इस बात को स्वीकारना चाहिए कि स्टारकिड्स को विशेषाधिकार मिलते हैं।

My journey was hard because my dad never went to Kofee with Karan looooooooooooooooooooooool 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Bayas (@Bayas93750979) January 1, 2020

अनन्या के जवाब पर सिद्धांत ने जो लाइन बोली, उससे वह सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा-जहां हमारे सपने पूरे होते हैं, वहां इनकी स्ट्रगल शुरू होती है। वाह सिद्धांत वाह, क्या लाइन है, आपको पता है कि जिंदगी क्या है, वाह। एक और यूजर ने लिखा-वाह सिद्धांत तुमने सच्चाई बयां कर दी।