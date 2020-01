Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 11:53 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. दिग्गज अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने कंगना रनोट के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने बलात्कारियों को सरेआम फांसी की मांग की थी। सिमी ने शुक्रवार सुबह अपने एक ट्वीट में लिखा, "मेरे पहले ट्वीट के मुताबिक, मैं कंगना और रंगोली का समर्थन करती हूं कि बलात्कार के दोषियों को जनता के बीच फांसी देनी चाहिए। उदाहरण पेश किया जाए। इससे क़ानून का डर पैदा होगा।" गौरतलब है कि 30 नवंबर 2019 को भी सिमी ने अपने एक ट्वीट में बलात्कारियों के लिए जनता के बीच सजा देने की मांग की थी।

As per my earlier tweet, I agree with #Kangana @Rangoli_A. There should be a public hanging of the criminal rapists. Set an example. Let it instill fear of the law. pic.twitter.com/8S2bjtB7AJ