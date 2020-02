Dainik Bhaskar Feb 04, 2020, 12:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साेनम कपूर ने सूर्य की तस्वीरों वाली एक खबर को ट्वीट कर हैरानी जताई थी। सोनम ने लिखा था -ये अद्भुत है। विज्ञान और तकनीक ने हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित चीजों को देखने-सीखने में हमारी कितनी मदद की है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस पर मजेदार कमेंट किया है। उन्होंने सूर्य की इन तस्वीरों की तुलना लोनावला वाली चिक्की से की है।

.. looks like 'chikki' ka close up .. Lonavala wali 'chikki' !!!🤣 https://t.co/FxYU0h4yA9