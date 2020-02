Dainik Bhaskar Feb 17, 2020, 02:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सोनम कपूर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मोहन भागवत की समझदारी पर भी सवाल उठा दिया है। दरअसल, रविवार को मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में तलाक के बढ़ते मामलों पर एक बयान दिया था जो कि सोनम कपूर को नागवार गुजरा और उन्होंने भागवत की ट्विटर पर जमकर आलोचना कर डाली।



क्या कहा भागवत ने?

मोहन भागवत ने कहा, "मौजूदा समय में तलाक के मामले बहुत बढ़ गए हैं। लोग निरर्थक मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तलाक के मामले शिक्षित और संपन्न परिवारों में अधिक हैं क्योंकि शिक्षा और संपन्नता से अहंकार आता है जिसका नतीजा परिवारों का टूटना है। इससे समाज भी खंडित होता है क्योंकि समाज भी एक परिवार है।"



भड़क गईं सोनम कपूर: सोनम ने एक न्यूज वेबसाइट की खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, "कौन सा समझदार व्यक्ति इस तरह बोलता है? अजीब और मूर्खतापूर्ण बयान। "हालांकि, इस प्रतिक्रिया पर कुछ लोगों ने उल्टा सोनम को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने अनिल कपूर की दाउद इब्राहिम के साथ फोटो को लेकर निशाना साधते हुए लिखा, कौन समझदार व्यक्ति दाउद इब्राहिम के साथ उठता-बैठता है? एक और यूजर ने लिखा, बहन, उन चीजों में न कूदो जिनके बारे में नहीं जानती हो, जैसे कि एक्टिंग।

Which sane man speaks like this? Regressive foolish statements https://t.co/GJmxnGtNtv