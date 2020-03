Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 12:13 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर 'सूर्यवंशी' की रिलीज टाल दी गई है। फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसे कोरोनावायरस के चलते अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। इस बात की पुष्टि करते हुए अक्षय कुमार ने रोहित शेट्टी प्रोडक्शन का नोट जारी करते हुए लिखा, क्योंकि सुरक्षा हमेशा, हमेशा से सबसे पहले आती है, आप सब सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।

Because our safety always, always comes first. Stay safe and take care of yourself 🙏🏻 pic.twitter.com/CnNfMT6Kck