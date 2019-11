Dainik Bhaskar Nov 25, 2019, 01:19 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. हाउसफुल 4 और मरजावां जैसी फिल्मों के साउंड टेक्नीशियन निमिष पिलंकर का ब्रेन हैमरेज के कारण हो गया। यह बात तब सामने आई जब ऑस्कर विजेता साउंड मिक्सर रसूल पोकुट्‌टी ने फिल्म समीक्षक और पत्रकार खालिद मोहम्मद के ट्वीट को रिट्वीट किया। 29 साल के निमिष की मौत पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी को टेक्नीशियन्स की चिंता है ?

खबरों के अनुसार निमिष पिछले कई दिन और रातों से लगातार एक वेब सीरीज के लिए काम कर रहे थे। जिसके कारण वे बहुत ज्यादा तनाव में आ गए थे, यही कारण है कि निमिष का ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हैमरेज हो गया।

Sound technician NIMISH PILANKAR,aged 29, passed away. Blood pressure shot up ldng to brain haemorrhage. Technicians r backbone of Bollywood cinema. But does anyone care? It’s hi time the various associations, producers n stars who have more swag than sense did. Right now. pic.twitter.com/94AZ2KFyDT

खालिद ने अपने ट्वीट में लिखा - साउंड टेक्नीशियन निमिश पिलंकर, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज के कारण ब्लड प्रेशर के कारण हुआ। तकनीशियन बॉलीवुड सिनेमा की रीढ़ हैं। लेकिन क्या कोई उनकी परवाह करता है?

Shocking! @Jhajhajha thank you for taking a stand! We stand with you... Dear Bollywood, how many more sacrifices we need to see the real picture... “the answer my friend is blowing in the wind....” https://t.co/GZ4gsIzw7C