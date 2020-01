Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 12:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्ट्रीट डांसर 3डी की स्टार कास्ट टिक-टॉक स्टार बाबा जैकसन यानी युवराज सिंह के साथ डांस करती नजर आ रही है। वरुण ने इस वीडियो के कैप्शन में बाबा को रियल स्ट्रीट डांसर बताया है। डांस बैटल पर बेस्ड फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3D' 24 जनवरी को रिलीज हो रही है।

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD