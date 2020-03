दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 03:16 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लाॅकडाउन कर चुकी है। सभी फिल्मों और टीवी शो, वेबसीरीज की शूटिंग बंद हो चुकी है। हालांकि इसके कारण डेली वेजेस पर काम करने वाले वर्कर्स को खासी दिक्कतें हो रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में रजनीकांत ने फिल्म फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया यूनियन वर्कर्स को 50 लाख डोनेट करने की घोषणा की है।

Actor Rajinikanth has donated Rs 50 lakhs to Film Employees Federation of South India Union workers who are facing shutdown due to #Coronavirus outbreak. (file pic) pic.twitter.com/be4zjq4BCf