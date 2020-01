Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 02:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अजय देवगन की 100वीं फिल्म 'तानाजी : द अनसंग वॉरियर' को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रिलीज के दो हफ्ते बाद फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया। इसके पहले फिल्म यूपी में टैक्स फ्री हो चुकी है। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज हुई थी और अब तक 183 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है।

200 करोड़ क्लब में शामिल होगी : अजय की यह दूसरी फिल्म होगी जो 200 करोड़ क्लब में शामिल होगी। इसके पहले उनकी गोलमाल अगेन फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए फिल्म के कलेक्शन के बारे में बताया है।

#Tanhaji continues to stand tall, run triumphantly on weekdays... Next target: ₹ 200 cr... Will be #AjayDevgn’s second film to hit ₹ 200 cr, after #GolmaalAgain... [Week 2] Fri 10.06 cr, Sat 16.36 cr, Sun 22.12 cr, Mon 8.17 cr, Tue 7.72 cr. Total: ₹ 183.34 cr. #India biz.