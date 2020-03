Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 05:16 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ऑथर और कॉलमनिस्ट तारेक फतेह ने जावेद अख्तर के उस सवाल का जवाब दे दिया है, जो वे पिछले तीन दिन से पूछ रहे थे। फतेह ने जवाब 44 घंटे बाद तब दिया जब अख्तर ने दोबारा ट्वीट कर उन्हें इसके बारे में याद दिलाया। 1 मार्च को दोपहर 12.37 बजे अख्तर ने फतेह को टैग करते हुए ट्वीट किया था, "तारेक साहब हम दोनों ही पब्लिकली मुस्लिम कट्टरपंथियों और मुल्लाओं के खिलाफ हैं। लेकिन मैं जानना चाहता कि क्या ऐसा कोई मुद्दा है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंगदल से आप पूरी तरह असहमत हों? उम्मीद है कि नैतिक साहस से भरे व्यक्तित्व के तौर पर आप इस सवाल को दरकिनार नहीं करेंगे।"

Tarik saheb both of us are publicly against muslim communalists n mullas but I would like to know what are the issues if any on which you are in total disagreement with VHP BAJRANG DAl . Knowing you as a man of moral courage I am sure you won’t side track the question . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 1, 2020

दोबारा याद दिलाने के भी 19 घंटे बाद जवाब

जब जवाब नहीं मिला तो अख्तर ने 2 अप्रैल को दोपहर 12.49 बजे तारेक को अपना सवाल याद दिलाया। उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा, "सर मैं अब भी उत्सुकता के साथ आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं।" इसके भी करीब 19 घंटे बाद 3 मार्च को सुबह 8.07 बजे अख्तर का इंतजार खत्म हुआ। फतेह ने ट्विटर पर उनके सवाल का जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद को नफरत का सौदागर बताया।

Sir I am still eagerly waiting for your response https://t.co/51aD93LmcX — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 2, 2020

फतेह ने जवाब में किस्सा शेयर किया

फतेह ने सुबह 8 बजे अख्तर को जवाब देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "आप नहीं जानते होंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से मेरा नाता ऐसा है कि अमृतसर में उनके एक नेता से भिड़ने के बाद मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी गई थी। पुलिस ने होटल में छापा मारा, लेकिन मैंने खतरे को भांपते हुए अपना सामान छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। मैं 50 साल तक सीपीआई (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) का समर्थक था। लेकिन बाद में लगा कि वे और दूसरे मार्क्सवादी दुनिया में इस्लामवाद के खतरे को नहीं पहचान पा रहे। इस्लामवाद मानव सभ्यता के लिए खतरा है। इसे पहचाने के बाद मैं उन सभी राजनीतिक ताकतों का समर्थन करता हूं, जो इस्लामवाद से लड़ रही हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद जैसे नफरत के सौदागर का नहीं।"

(2/2) ... I’ve been a CPI supporter for 50 years, but feel they and other Marxists do not recognize the threat of world Islamism. Islamism is a threat to human civilization. Recognizing this, I support all political forces that fight Islamism, but not hate mongers like VHP. — Tarek Fatah (@TarekFatah) March 3, 2020

जवाब आते ही अख्तर ने दूसरा सवाल दागा

फतेह का जवाब आते ही अख्तर ने उन पर नया सवाल दाग दिया। उन्होंने लिखा, "अच्छी बात है कि आप उन सभी राजनीतिक ताकतों का विरोध करते हैं, जो इस्लामवाद के खिलाफ हैं। लेकिन जब आप विश्व हिंदू परिषद को नफरत का सौदागर कह रहे हैं तो फिर आप ऐसी राजनीतिक ताकतों का समर्थन कैसे कर सकते हैं, जो न केवल विहिप को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि उसे इस हद तक सक्षम बना रही हैं कि आपको भी उनसे और पुलिस से बचकर भागना पड़े।"