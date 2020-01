Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 10:34 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट की फिल्म थलाइवी में एमजीआर बने अरविंद स्वामी ने अपना लुक शेयर किया है। इसमें वे एमजीआर के दो सिग्नेचर पोज में नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि 17 जनवरी को एमजी रामचंद्रन की 103वीं बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए मेकर्स ने इस दिन पर लुक रिलीज करने की प्लानिंग कर रखी थी। जयललिता की बायोपिक 'थलाइवी' 26 जून को रिलीज होने वाली है।

अरविंद स्वामी ने ट्विटर पर अपने लुक को शेयर करते हुए फिल्म का दूसरा टीजर शुक्रवार को ही रिलीज होने की जानकारी दी है।

Here is my first look as Puratchi Thaliavar, Makkal Thilagam MGR in #Thalaivi . A teaser follows at 10.30 am today. Hope u like it 🙏 pic.twitter.com/LjnN6Ybwrw