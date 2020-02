Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 04:44 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अपकमिंग फिल्म 'थप्पड़' को प्रमोट कर रहीं तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर नई मुहिम छेड़ी है। वे चाहती हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को फिल्मों में शराब, सिगरेट और जानवरों की तर्ज पर घरेलू हिंसा से जुड़ा एक डिस्क्लेमर भी लगवाना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, "क्या थप्पड़ पे डिस्क्लेमर आना बस इतनी सी बात है? अगर नहीं तो पिटीशन साइन कीजिए।"

Kya Thappad pe disclaimer aana bas itni si baat hai? Agar nahi toh petition sign kijiye #Thappad



I support the @ChangeOrg_India petition asking CBFC to make it mandatory for movies depicting violence against women to carry disclaimers https://t.co/Pp1vZ7go6d pic.twitter.com/RXaGLN6XJV