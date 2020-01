Dainik Bhaskar Jan 01, 2020, 04:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. नीना गुप्ता स्टारर फिल्म 'द लास्ट कलर' को 92वें एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर) के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर विकास खन्ना ने ऑस्कर की सूची का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर कर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, " 2020 की सबसे अच्छी शुरुआत। जादू। जादू। यूनिवर्स आपका शुक्रिया। हमारी विनम्र फिल्म 'द लास्ट कलर' शुद्ध हृदय है। ऑस्कर : एकेडमी ने 344 बेस्ट पिक्चर्स की घोषणा की।" विकास ने कहा कि मेरे लिए यही लम्हा सबकुछ है।

BEST WAY TO START 2020. MIRACLE. MIRACLE. Thank you UNIVERSE. Our humble film THE LAST COLOR is pure HEART.



Oscars: Academy Announces 344 Films Eligible for 2019 Best Picture. https://t.co/p654zVd8IQ pic.twitter.com/3i4NzIkL44