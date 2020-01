Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 12:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साल 2013 में आई जॉम्बी फिल्म 'गो गोवा गॉन' का सीक्वल आठ साल बाद मार्च 2021 में रिलीज होने जा रहा है। इस बात की जानकारी मैडॉक फिल्म्स ने ट्विटर के जरिए दी। कंपनी ने लिखा कि जॉम कॉम फिल्म के सीक्वल के लिए तैयार हो जाएं।

आईएएनएस के अनुसार मैडॉक फिल्म्स के संस्थापक दिनेश विजान ने बताया कि '2013 से यह एक यात्रा की तरह है और हम वापस आ गए हैं इस क्रेजी राइड के साथ। गो गोवा गोन ने कई चीजों को परिभाषित किया और हम एक बार फिर ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान जितने भी चरित्र हमारे साथ रहे हम उन्हें वापस ला रहे हैं।' उन्होंने बताया कि वे फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और सितंबर 2020 से शुरुआत करेंगे।

वहीं, इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के सुनील लुल्ला ने कहा कि 'गो गोवा गोन बेहद खास फिल्म है, जिसे याद किया जाता है। इस फिल्म ने कल्ट का दर्जा प्राप्त कर लिया है जो इसे एक महान फ्रेंचाइज बनाएगा।'

IT'S OFFICIAL... Producer Dinesh Vijan and Eros International reunite for #GoGoaGone2... Sequel of #GoGoaGone... Will take off where the original ended... Starts Sept 2020... March 2021 release. pic.twitter.com/FCm304xDeB