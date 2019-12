Dainik Bhaskar Dec 27, 2019, 04:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सोमालियन फिल्म मेकर सालाह अहमद को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में उसकी खोई हुई फिल्म के प्रिंट 34 साल बाद मिल गए। इन प्रिंट को सालाह हर कहीं खोज चुके थे, लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं मिले। NFAI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। फिल्म् का नाम 'अ सोमाली दरविश' है।

“I am so emotional today that I have no words to express my happiness on finding these film reels. It is like finding your own child back after so many years, there is not a single print available anywhere & I am truly grateful to NFAI for having preserved it” said Salah Ahmed.