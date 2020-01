Dainik Bhaskar Jan 06, 2020, 12:38 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रविवार को जेएनयू में फीस बढ़ोतरी में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। नकाबपोश बदमाशों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को डंडे और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। वे करीब 3 घंटे तक कैंपस में कोहराम मचाते रहे। हमले में छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत कई घायल हो गए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। इस घटना पर बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और गुस्सा जताया है। ट्विंकल खन्ना से लेकर तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, अनुराग कश्यप,नेहा धूपिया, रितेश देशमुख समेत कई सेलेब्स ने ट्विटर पर रोष जताया है।

ट्विंकल खन्ना ने लिखा, "भारत, जहां गायों को छात्रों से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है। यह वह देश है जिसने डर में जीने से इनकार कर दिया है। आप हिंसा करके लोगों को दबा नहीं सकते...और ज्यादा विरोध होगा, प्रदर्शन ज्यादा होंगे, सड़कों पर ज्यादा लोग उतरेंगे।

India,where cows seem to receive more protection than students, is also a country that now refuses to be cowed down. You can’t oppress people with violence-there will be more protests,more strikes,more people on the street. This headline says it all. pic.twitter.com/yIiTYUjxKR — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) January 6, 2020

स्वरा भास्कर की मां जेएनयू में प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने मां का मैसेज शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी मम्मी की ओर से, SMS के जरियेः नॉर्थ गेट के बाहर मौजूद भीड़ नारे लगा रही है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यही नहीं, स्वरा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी रिप्लाई करते हुए उनसे जेएनयू जाने की अपील की थी ताकि उनके प्रेशर की वजह से हालात में सुधार आ सके। स्वरा भास्कर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी अपील की है।

FROM MY MOTHER via sms: The mob outside the north gate is shouting desh ke gaddaaron ko, goli maaro salon ko. — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 5, 2020

Pls GO TO JNU !!! Your physical presence will force #DelhiPolice to do its job! 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿 https://t.co/Mk64qBVkcA — Swara Bhasker (@ReallySwara) January 5, 2020

रेणुका शहाणे ने लिखा, "पूरी तरह से कानून के विरुद्ध, नकाबपोश गुंडे जेएनयू (JNU) में कैसे घुस सकते हैं और छात्रों और शिक्षकों को कैसे आतंकित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। सिर्फ निहत्थों पर वार करना आता है क्या? जो कानून खुले आम तोड़ रहे हैं उन्हें खुली छूट दे रखी है क्या? अविश्वसनीय, डरावना, शर्मनाक।"

Complete lawlessness! How could masked goons enter JNU & terrorize students and teachers? What is @DelhiPolice doing? Sirf nihatton pe vaar karnaa aataa hai kya? Jo kaanoon khuleaam tod rahein hain unhen khuli chhhoot de rakhi hai kya? Unbelievable!! Scary!! Shameful!! https://t.co/B0AvB2QcpC — Renuka Shahane (@renukash) January 5, 2020

Is this really happening ? Im not in India and it all seems like a nightmare. 20 Students Admitted To AIIMS As Violence Breaks Out In JNU https://t.co/l1Y3PXgtAJ — Azmi Shabana (@AzmiShabana) January 5, 2020

We can't remain mute spectators anymore!!#SOSJNU — anurag basu (@basuanurag) January 5, 2020

शबाना आजमी ने लिखा, 'क्या वाकई ऐसा हो रहा है? मैं भारत में नहीं हूं और यह सब एक बुरे सपने जैसा लगता है। जेएनयू में हिंसा भड़कने पर 20 छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया।'अनुराग कश्यप ने लिखा, हम अब मूकदर्शक नहीं रह सकते।