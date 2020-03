दैनिक भास्कर Mar 14, 2020, 06:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में बढ़ते कोरोनावायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने कई राज्यों के सिनेमाघरों और स्कूलों को बंद कर दिया है। ऐसे में कई अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट को बदल दिया गया है। दूसरी ओर कोरोनावायरस से बचने के लिए ‘ब्रह्मास्त्र’, 'जर्सी' और ‘भूल भुलैया 2’ फिल्मों के शूटिंग शेड्यूल में भी बदलाव कर दिया गया है।

'ब्रह्मास्त्र' फिल्म के शेड्यूल में बदलाव

फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ का अगला शूटिंग शेड्यूल जल्द ही मुंबई में शुरू होने वाला था। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही मल्टीस्टारर फिल्म को पहले दिसम्बर 2019 में रिलीज किया जाना था मगर वीएफएक्स और सीन करेक्शन के चलते इसे दिसम्बर 2020 तक पोस्टपोन कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग पूरी ना हो पाने के चलते इसकी रिलीज डेट को फिर आगे किया जा सकता है।

अचानक बंद हुई फिल्म की शूटिंग

कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू स्टारर फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ का सेट इन दिनों लखनऊ में लगा हुआ है। स्पॉटब्वॉय की एक रिपोर्ट के अनुसार सेट में मौजूद एक व्यक्ति कोरोनावायरस का पोजिटिव मरीज पाया गया है, जिससे तुरंत ही शूटिंग रोक दी गई है। हालांकि फिल्म के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नीरज कोठारी ने इस बात से इनकार कर दिया है। उनका कहना है, ‘हमने ये अफवाह सुनी है मगर हमारे सेट में सब ठीक है। यूपी को 22 मार्च तक बंद कर दिया गया है जिससे शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा है’।

'जर्सी' की रोकनी पड़ी शूटिंग

हाल ही में फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट करके बताया है कि फिल्म 'जर्सी' की शूटिंग को अचानक रोक दिया गया है। उन्होंने लिखा, 'कोरोनावायरस से बचाव के लिए शाहिद कपूर स्टारर फिल्म जर्सी की शूटिंग रोक दी गई है। इससे टीम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकेगी'। फिल्म की शूटिंग लंबे समय से चंडीगढ़ में चल रही थी लेकिन शूटिंग रुकने से सभी शनिवार को वापस मुंबई लौट आए हैं।

#Update: Team #Jersey - starring #ShahidKapoor - calls off shoot in #Chandigarh to curb the spread of #CoronaVirus... This will enable the unit to be with their families and in the safety of their homes... Unit returns to #Mumbai today. #COVID19 pic.twitter.com/yJOYpNCSPd