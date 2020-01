Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 02:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. करन जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने वरुण धवन के साथ अपनी नई फिल्म 'मिस्टर लेले' की घोषणा कर दी है। प्रोडक्शन हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा गया है, "ड्रीम टीम की वापसी और वे 2021 में आपके लिए एक एपिक एंटरटेनमेंट ला रहे हैं। पेश हैं वरुण धवन 'मिस्टर लेले' में, जो 1 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। फैमिली के कुछ और सदस्य जल्दी ही आ रहे हैं। " फिल्म को 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' फेम शशांक खेतान निर्देशित करेंगे।

The dream team is back and they are bound to bring in 2021 with another round of an epic entertainer!💯

Presenting @Varun_dvn in and as #MrLele, releasing 1st Jan, 2021! There are more members to this family coming soon!@karanjohar @apoorvamehta18 @ShashankKhaitan pic.twitter.com/XILkV0Hpbr