Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 11:37 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कॉमेडियन एक्टर वीर दास ने सरकार को व्हाट्सएप बंद करने की सलाह दी है। वीर ने सोशल एप को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बताते हुए बंद करने की अपील की है। गौरतलब है कि कॉमेडियन लगातार देश में जारी हिंसा पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सरकार ने बढ़ती हिंसा को देखते हुए कई शहरों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। वीर 'गो गोवा गोन', 'रिवॉल्वर रानी' जैसी फिल्म में नजर आ चुके हैं।

Here's a suggestion.



Forget shutting down the internet in select areas. Forget shutting down select colleges.



How about a nationwide shutdown of whatsapp?



Sabse bada University abhi tak khulla hai.