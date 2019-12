R I P. One of the most natural spontaneous actors, Dr. Shreeram Lagoo sahab leaves us. Did several films way back. Unfortunately never got to work with him in the past 25/30 years. He had a retired life in Pune. Love you Dr. Sahab. pic.twitter.com/H8mESIX1kv

Saddened to hear demise of veteran actor Dr. #ShriramLagoo sir. He was great socialist and versatile actor, his contributions will always be remembered for his memorable roles in theatre & films. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/pqZovSz0lT

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गद नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने भी एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि "देहांत की खबर सुनकर दुखी हूं। हमने केवल एक महान एक्टर ही नहीं, महाराष्ट्र के प्रगतिशील आंदोलन के मार्गदर्शक को भी खोया है। मैं 'सामना' में उनकी भूमिका को हमेशा याद करूंगा। उनके परिवार के साथ मेरी सांत्वनाएं हैं।"

Sad to hear the demise of #ShriramLagoo. We lost not just the legendary actor but a torchbearer of progressive and rationalist movement in Maharashtra. I shall always remember his character in ‘Samna’. My condolences to his family. — Prithviraj Chavan (@prithvrj) December 17, 2019

चव्हाण के अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी एक्टर के निधन पर दुख जताया। ममता ने लिखा "वेटरन एक्टर श्रीराम लागू के जाने की खबर से दुखी हूं। चार दशक तक उनके द्वारा निभाए गए किरदार हिंदी, मराठी और स्टेज पर हॉलमार्क रहे हैं।"

Saddened at the passing away of veteran actor Dr Shriram Lagoo. An accomplished thespian, his role portrayals were a hallmark of many Hindi films, Marathi films and stage for over four decades. My condolences to his family and fans — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 17, 2019

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रीराम लागू के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया- सदी के महान कलाकार श्रीराम लागू जी को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। हमने एक बहुमुखी व्यक्तित्व को खो दिया। एक अद्वितीय रंगमंच अभिनेता ने सिल्वर स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया और प्रभाव पैदा किया।