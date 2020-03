दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 02:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। 15 मार्च को कनिका लंदन में थीं, और वहां से लौटने पर उन्होंने लखनऊ में पार्टी भी दी थी। एक न्यूज चैनल के पत्रकार द्वारा किए गए ट्वीट के बाद यह खबर तेजी से फैली। सोशल मीडिया पर भी कनिका के संक्रमित होने की खबर वायरल हुई और यूजर्स का दावा है कि वे एयरपोर्ट पर बाथरूम में छुपकर कोरोना जांच से बच निकलीं। कनिका और उनके परिवार को लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है।

रिपोर्ट में हैं दो गलतियां, लेकिर खबर कन्फर्म : लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट सामने आई है। उसमें 4 केस पॉजीटिव पाए गए हैं। चौथा नाम कनिका कपूर का है। लेकिन रिपोर्ट में उनके नाम के आगे उम्र 28 साल लिखी है, जबकि विकीपीडिया के अनुसार उनकी उम्र 41 साल है। वहीं जेंडर वाले कॉलम में उनके नाम के आगे M (मेल) लिखा है। सोशल मीडिया पर लोग कनिका को जमकर कोस रहे हैं और उन्हें जाहिल, गंवार बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है।

Criminal offence.. so many lives on stake.. arrest #KanikaKapoor