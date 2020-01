Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 05:31 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. जावेद अख्तर के बाद फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने फैज अहमद फैज की कविता पर जारी विवाद पर नाराजगी जाहिर की है। विशाल ने ट्वीट किया कि फैज की कविता पर इस तरह से तमाशा करना बकवास है। गौरतलब है कि कानपुर आईआईटी में फैज की कविता 'हम देखेंगे' पर जांच की जा रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कविता हिंदू विरोधी है।

कविता समझने के लिए उसे महसूस करना पड़ता है

विशाल ने कहा कि फैज की कविता पर इस तरह का तमाशा बकवास है। आपको कविता को समझने के लिए उसे पहले महसूस करना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों में भावनात्मक बुद्धि की कमी है जो इसे मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने कविता की दो पंक्तियों "जब अर्ज ए खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे" और "बस नाम रहेगा अल्लाह का" पर आपत्ति जताई है।

Tamasha around Faiz’s poem is so ridiculous. To understand the poetry, you need to feel it first. You need a certain standard of emotional intelligence which seems to be completely lacking in those who are interpreting it as pro-Muslim and anti-Hindu. #FaizAhmadFaiz