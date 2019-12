Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. ग्लोबल स्टार अनुपम खेर के करियर में एक से बढ़कर आइकोनिक फिल्में शामिल हैं। जल्दी ही वे विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बन रही फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' में नजर आएंगे। इस फिल्म की घोषणा कुछ समय पहले ही विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर की थी। अब उन्होंने यह राज खोला है कि आखिर क्यों उन्होंने खेर को अपनी फिल्म के लिए चुना?

खोने और दर्द की कहानी: विवेक

बकौल विवेक, "जब मैंने रिसर्च शुरू की तो सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं से मिला। उनसे हुई बातचीत के बाद मुझे अहसास हुआ कि ये कहानी खोने और दर्द की है। फिर मैंने कास्टिंग शुरू की तो अनुपम मेरी पहली पसंद थे। ये इत्तेफाक ही है कि वे खुद भी एक कश्मीरी हैं। उन्होंने अपने न्यूयॉर्क वाले घर में स्क्रिप्ट सुनी और फिल्म का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को अनुपम खेर का वह पहलू देखने को मिलेगा जो उन्होंने अब तक नहीं देखा है।"

Presenting #TheKashmirFiles



Next year, same time, on our 73rd Independence anniversary, we will bring you the unreported story of the most tragic and gut-wrenching genocide of Kashmiri Hindus.



Please bless our team as it’s not an easy story to tell. #KashmirUnreported pic.twitter.com/5pbgJ2OLZv