Jan 05, 2020

बॉलीवुड डेस्क. अजय देवगन और काजोल की फिल्म 'तानाजी : अनसंग वॉरियर' 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। इससे पहले अजय काजोल फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। अजय ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का प्रमोशन भारत-श्रीलंका मैच के दौरान भी करने का गेम प्लान शेयर किया है। फिल्म में अजय के साथ सैफ अली खान, शरद केलकर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।

Ab lehrao bhagwa, kar do elaan, @itsKajolD and I are coming to #CricketLIVE on @StarSportsIndia to cheer for #TeamIndia ahead of their first T20I of 2020!

See you at 5:30 PM today,#INDvSL #TanhajiTheUnsungWarrior #TanhajiPromotions pic.twitter.com/0xwa79fqAC