Dainik Bhaskar Mar 01, 2020, 02:54 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शुक्रवार शाम गुवाहाटी में एक इवेंट के दौरान सिंगर जुबिन गर्ग घायल हो गए थे। जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हालांकि अब वे खतरे से बाहर हैं। लेकिन उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है। जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया - 12 डॉक्टर्स की टीम ने जुबिन की हैल्थ की निगरानी कर रही है। शनिवार को उन्होंने नाश्ता, जूस और सादा खाना भी खाया। गौरतलब है कि गुवाहाटी में इवेंट के दौरान जुबिन स्टेज से बेहोश होकर गिर गए थे। हॉस्पिटल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जुबिन की जीभ पर टांके आए हैं।

फैन्स की जल्दबाजी में आई और चोटें : डॉक्टर्स के अनुसार जुबिन जब बेहोश हुए तो उनके फैन्स ने जल्दबाजी में उन्हें उठाया, जिसके कारण उनकी गर्दन और हाथ में उस वक्त चोट आ गई है। जुबिन ने गुवाहाटी में ही कोकराझार जिले में इवेंट के लिए जाने वाले थे। लेकिन इस घटना के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं वे देशभर में कई जगहों पर इवेंट और शूट करने जा रहे थे, लेकिन इन सभी को कैंसिल कर दिया गया।

